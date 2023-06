Trocken und heiß: Trinkwasserversorgung in NRW trotzdem nicht gefährdet

Ein Frühsommer wie aus dem Bilderbuch: Kaum ein Wölkchen am Himmel, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen tagsüber um die 30 Grad. Doch das Wetter hat auch seine Schattenseiten. Denn seit Tagen hat es in NRW so gut wie nicht geregnet. Das stellt viele Städte und Kommunen – wie schon in den trockenen und heißen Sommermonate der Vorjahre - vor Herausforderungen.

Gibt es Städte in NRW, wo aktuell das Wasser knapp wird?

Die Stadt Emmerich am Rhein hat als erste Kommune zum Wassersparen aufgerufen. Hier wird das Trinkwasser knapp. Die Einwohner sollen ihren Garten nicht bewässern und auf den eigenen Swimmingpool vorerst verzichten.