Drittes LNG-Terminal in Brunsbüttel erwartet

Tiefgekühlt, umgewandelt, eingespeist

Nach Wilhelmshaven in Niedersachsen und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ist es das dritte Import-Terminal, an dem LNG angelandet wird. LNG ist tiefgekühltes flüssiges Erdgas. Es wird in riesigen Tankern transportiert und noch an Bord in Gas umgewandelt, um dann ins deutsche Gasnetz eingespeist zu werden.

Bundesregierung will Gasversorgung sicherstellen

Die Bundesregierung hatte den Bau der Terminals beschlossen, um kurzfrstig die Gasversorgung in Deutschland nach dem Wegfall der russischen Gaslieferungen sicherzustellen. Die Regierung will noch weitere Terminals in Auftrag geben. Insgesamt elf Anlagen soll es dann in Deutschland geben. Kritiker bezeichnen das als deutlich überdimensioniert.