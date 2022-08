Wie NRW dabei hilft, russisches Gas überflüssig zu machen

Wenn es um die Frage geht, wie Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas verringern kann, fällt immer wieder ein Begriff: LNG , also verflüssigtes Erdgas. Anders als das russische Gas gelangt es nicht per Pipeline, sondern per Schiff nach Deutschland.

Terminals mit Rohren aus NRW

Doch dazu braucht es spezielle Terminals, an die die Schiffe andocken können - von denen es in Deutschland noch kein einziges gibt. Zwei Terminals sind zumindest derzeit im Bau: eines in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und eines in Wilhelmshaven in Niedersachsen.

NRW-Energieministerin Neubaur bei Mannesmann in Hamm

Und hier kommt auch NRW ins Spiel, denn die Rohre für die Anbindung des Terminals in Wilhelmshaven stammen von Mannesmann in Hamm. NRW -Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) hat sich deshalb am Freitag vor Ort ein Bild von der Produktion gemacht. Insgesamt 800 Tonnen Stahlrohre werden hier hergestellt und in den Norden geliefert.

Im Winter soll das Gas fließen

"Mit Stahlrohren Made in NRW leistet das Mannesmann Line Pipe Werk nicht nur einen wichtigen Beitrag für den schnellen Bau des LNG -Terminals in Wilhelmshaven, sondern auch für die Gasversorgungssicherheit in ganz Deutschland" , erklärte Mona Neubaur bei ihrem Besuch.

Nach dem Planfeststellungsbeschluss für die Pipeline können die bis zu 18 Meter langen und je neun Tonnen schweren Rohre ab Ende August verlegt werden. Sie sollen von Wilhelmshaven in die Nähe des Gasspeichers Etzel, südwestlich von Wilhelmshaven, führen und damit das Terminal an das bestehende deutsche Gasleitungsnetz anbinden. "Wir freuen uns auf die Inbetriebnahme im Winter 2022/2023" , betonte Holger Kreetz von Uniper, der Betreiberin des LNG -Terminals

Was ist eigentlich LNG ?

Die Abkürzung LNG steht für "Liquified Natural Gas", also verflüssigtes Erdgas. Dabei wird das Gas auf minus 161 bis 164 Grad Celsius gekühlt, wodurch sich das Volumen um das 600-fache verringert. So lässt sich das Gas in Tanks transportieren und lagern.

Wo und wann sind LNG -Terminals in Deutschland geplant?

Bis Jahresende soll in Wilhelmshaven ein schwimmendes LNG -Terminal ans Netz gehen, ein weiteres in Brunsbüttel. Zwei weitere Terminals sollen in Stade an der Elbe und in Lubmin an der Ostsee entstehen. In Lubmin ist zudem bis Ende 2022 ein weiteres, fünftes Flüssigerdgas-Terminal durch ein privates Konsortium geplant.

Welche Kritik gibt es an den Terminals?