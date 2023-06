Eine 19-jährige Frau ist in Dortmund aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar habe sie am Donnerstagnachmittag Fenster geputzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Polizei gehe nach derzeitigem Stand von einem Unfall aus.

Die 19-Jährige war mit ihren neun und 14 Jahre alten Schwestern in der Wohnung. Ihre Eltern seien im Urlaub gewesen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.