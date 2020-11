Viele Lehrer, Eltern und Schüler befürworten Distanzunterricht

"Ich finde die Idee sehr gut, die Klassen wieder zu teilen" , sagt Kirsten Biere. Sie ist Schulleiterin der Albert – Einstein Realschule in Wesseling. Nach den Osterferien gab es hier wegen der Corona-Pandemie schon einmal Distanzunterricht, jeweils eine Hälfte der Klassen wurde wochenweise im Digitalunterricht zu Hause unterrichtet. "Wir haben positive Erfahrungen gemacht" , sagt die Schulleiterin, " die Schüler und Lehrer konnten in den kleineren Gruppen mehr Abstand halten ".

Schwierige Situation an NRW-Schulen

An immer mehr Schulen in NRW wird der Betrieb durch steigende Infektionszahlen eingeschränkt. In Krefeld beispielsweise gibt es an jeder dritten Schule Infektionsfälle; an einer mussten sogar zwei komplette Jahrgangsstufen in Quarantäne geschickt werden. Vereinzelt müssen auch ganze Schulen schließen - unter anderem ein Gymnasium in Dinslaken - weil ein Drittel der Lehrer in Quarantäne ist.

Viele Schulleiter befürworten Distanzunterricht

Die Idee einer teilweisen Rückkehr zum Distanzunterricht findet darum an den NRW -Schulen viele Befürworter. Die Stadt Solingen hatte wegen immer mehr Infektionsfällen an den Schulen schon vergangene Woche beschlossen, die Klassen zu halbieren. Diesen „Solinger Sonderweg“ hat die Landesregierung, die in dieser Sache das letzte Wort hat, am Dienstag aber verboten.

Ministerin Gebauer befürchtet Belastung für Eltern