Balve "paläontologische Schatzkammer"

LWL-Wissenschaftler Dr. Achim Schwermann mit einem Modell des 1,6 Millimeter großen Backenzahns, den er in Balve gefunden hat.

Das sei eigentlich ungewöhnlich, denn in Westfalen gibt es laut Achim Schwermann nur wenige Orte, an denen sich Gestein ablagert, das zum Zeitalter der Dinosaurier passt. Auch in Balve seien diese Ablagerungen nur durch Zufall entdeckt worden, vor 25 Jahren. Für Schwermann ist Balve eine " paläontologische Schatzkammer ". Er konnte sich selbst schon einen beruflichen Traum erfüllen und einen besonderen Backenzahn im Steinbruch finden, der zuvor nur sehr selten in Europa aufgefunden worden war.

Auch anderswo in Nordrhein-Westfalen schon Dino-Spuren entdeckt