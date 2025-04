20 Jahre Youtube: Vom "Zoo-Video" zur größten Videoplattform der Welt

Am 23. April 2005 stellte Jawed Karim, 1979 in Merseburg in der damaligen DDR geboren und damals noch Student in den USA , als einer der Mitgründer von Youtube ein völlig unspektakuläres Video auf der neuen Plattform online - das erste Video auf Youtube überhaupt: "Me at the zoo" (wörtlich: " Ich im Zoo ") zeigt ihn vor einem Elefantengehege im Zoo von San Diego.

Die Aufnahmen sind wackelig, der Inhalt belanglos - und dennoch schrieb dieses 19-sekündige Video Internetgeschichte. Es war der Anfang einer neuen Entwicklung, die die Medienwelt grundlegend verändert hat. Youtube war geboren.