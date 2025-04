WEITERE NACHRICHTEN

Der Petersdom im Vatikan

Abschied von Papst Franziskus • In Rom können ab heute Gläubige Abschied vom verstorbenen Papst Franziskus nehmen. Der Leichnam wird am Vormittag in einer Prozession in den Petersdom gebracht. Dort liegt Franziskus dann in einem offenen Sarg. Der Petersdom öffnet dann für Gläubige aus aller Welt. Es wird erwartet, dass Zehntausende ihm dort die letzte Ehre erweisen. Infos, wie der Nachfolger von Papst Franziskus gewählt wird, gibt es hier. Die Beisetzung findet am Samstag statt. Bis dahin wird die tontiefste Glocke Europas, der "Dicke Pitter" im Kölner Dom, immer um 12 Uhr für eine Viertelstunde läuten.

Dortmunder Rechtsextremist festgenommen • In einem Studentenwohnheim in Bulgarien ist gestern ein Dortmunder Rechtsextremist festgenommen worden. Er soll jetzt nach Deutschland überstellt werden. Der Mann sollte eigentlich Ende 2023 eine Haftstrafe antreten, war dann aber geflüchtet. Er war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Haftstrafe muss er nun in Deutschland absitzen.

ARD-Doku "Sabotage - Deutschland in Putins Visier" • Der Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines, Pakete mit Brandsätzen, vermutete Angriffe auf Trinkwasserversorgung an Bundeswehrstandorten unter anderen in Köln-Wahn und Geilenkirchen - die Liste von möglichen Sabotage-Akten, die mit Russland in Verbindung gebracht werden, ist lang. Ab heute ist in der ARD -Mediathek eine Doku abrufbar, die die Sabotage-Akte beleuchtet. Die Doku beinhaltet Recherchen von WDR / NDR und SZ .

Gewinneinbruch bei Tesla • Der Gewinn des Elektroauto-Herstellers Tesla ist im ersten Quartal eingebrochen. Das Unternehmen verdiente netto gut 70 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Konzerngründer und Tech-Milliardär Elon Musk kündigte als Konsequenz ein weiteres Mal an, ab Mai deutlich weniger Zeit mit der Arbeit für US-Präsident Trump zu verbringen und sich wieder mehr um die Führung von Tesla zu kümmern.

Musikfestival c/o pop - Archivaufnahme von 2024

Musikfestival c/o pop startet • In Köln startet heute die c/o-Pop - ein Musikfestival und Branchentreffen zugleich. Bis Sonntag treten dort bekannte Künstler und Newcomer auf. Seit 2004 verwandelt die c/o pop die Stadt Köln jedes Jahr in ein urbanes Festival. Künstler wie Giant Rooks, Ski Aggu oder AnnenMayKantereit standen dort auf der Bühne, lange bevor sie ihren großen Durchbruch feierten. Auch dieses Jahr gibt es wieder Hunderte Programmpunkte.

Lesendes Mädchen vor einem Bücherstapel

Heute ist Welttag des Buches • Sich in ein Buch vertiefen und in eine andere Welt abtauchen. Heute ist der Welttag des Buches - quasi der Feiertag für Lesebegeisterte oder jene, die es noch werden wollen. Auch Buchhandlungen und Büchereien in NRW sowie Stadtbibliotheken haben sich spezielle Events für dieses Lesefest ausgedacht. Der Hintergrund des Weltbuchtages ist ernst: Denn in Deutschland sieht es bei der Lesekompetenz gar nicht so gut aus.

250-Tonnen-Brücke über Wesel-Datteln-Kanal kommt an den Haken • Die Arbeiten auf der Ausbaustrecke der Deutschen Bahn zwischen Emmerich und Oberhausen kommen voran. Heute hebt das Projektteam mithilfe eines Schwimmkrans eine der beiden Brücken über den Wesel-Datteln-Kanal aus. Sobald der 250-Tonnen-Koloss am Haken ist, schwebt er Meter um Meter zur Baustellenfläche. Der Aushub der Brücke ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt: Im Nachgang kann der Neubau der beiden neuen Brücken beginnen.

Integrationsminister-Konferenz tagt • Heute kommen die Integrationsminister der Länder zu Beratungen zusammen. Eines der Themen wird sein, wie Deutschland qualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Staaten gewinnen kann, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Die für Integration zuständigen Minister und Senatoren der Länder beraten über grundsätzliche und länderübergreifende Angelegenheiten bei der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

DAS WETTER IN NRW

Schafe weiden auf den Poller Wiesen vor der Kulisse des Doms

Es wird häufig nass • Zwar beginnt der Tag bei uns im Westen wettermäßig noch teilweise freundlich. Ansonsten ist es meist bedeckt mit zeitweiligem Regen. Im Tagesverlauf wird es häufig nass, kräftige Schauer und einzelne Gewitter gehen teilweise auch in länger anhaltenden Regen über. Die Sonne zeigt sich kaum mehr. Die Höchstwerte liegen bei meist 15 bis 18 Grad, im Bergland oberhalb von 500 Meter werden 11 bis 14 Grad erreicht.