Probleme bei der Umstellung auf das Deutschlandticket

Das rät der VRR

Der VRR rät Kunden, entweder in ein Kunden-Center zu gehen und die Umstellung dort direkt vornehmen zu lassen. Andernfalls würden bis Ende Juni die neuen Chipkarten automatisch an die Kunden verschickt. Zugleich betont er, dass der VRR alle Kontrolleure informiert habe, größtmögliche Kulanz walten zu lassen in der Anfangszeit des Deutschlandtickets.

Solingen: Probleme bei auswärtigen Kunden

Auch in Solingen macht das Deutschland-Ticket Probleme.

Die Solinger Stadtwerke haben offensichtlich noch ein spezielles Problem. Sie haben festgestellt, dass in ihren Bussen vor allem Fahrgäste aus anderen Städten Mühe haben, ihre Tickets zu scannen. Das liege wohl daran, dass die Lesegeräte in den Solinger Bussen erst vor kurzem mit aktueller Software ausgestattet wurden. Die habe offensichtlich Probleme mit Fahrkarten anderer Verkehrsunternehmen.

Wuppertal schaltet Scanner ab