"Deutschlandtakt": Die Bahn kommt - aber erst 2070?

Wenn mehr Menschen mit der Bahn fahren würden und weniger mit dem Auto - dann könnte das massiv helfen, den Klimawandel zu stoppen, denn der CO2-Ausstoß ließe sich deutlich reduzieren. Einfache Erkenntnis, schwierige Umsetzung: Denn wenn Bahnfahren - wie derzeit häufig der Fall - zum unkalkulierbaren Abenteuer mit offenem Ausgang wird, überlegt sich mancher, doch besser das Auto zu nehmen.

Immerhin: Schon 2018 wollte die vorherige Bundesregierung das Problem angehen. Mit dem "Zukunftsbündnis Schiene" sollte der Eisenbahnverkehr in Deutschland systematisch ausgebaut und verbessert werden. Bis 2030 sollte die Bahn "doppelt so viele Fahrgäste wie heute sicher und umweltfreundlich an ihr Ziel bringen " - so die vollmundige Vision. " Dank abgestimmter, verlässlicher Verbindungen im Nah-, Fern- und Güterverkehr " sollte die Bahn bis Ende dieses Jahrzehnts zum " Verkehrsmittel der Zukunft " werden.