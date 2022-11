Rohstoffe wie Seltene Erden: So abhängig sind wir von China

Was die Zugänge zu den jeweiligen Märkten angeht, monierten Wirtschaftsexperten allzu häufig, dass chinesische Unternehmen sehr viel einfacher strategisch in Deutschland investieren konnten als deutsche Unternehmen in China. Allerdings ändert sich die Einstellung dazu gerade.

Chinesisches Containerschiff im Hamburger Hafen

Jüngstes Beispiel ist der Anteil an einem Terminal im Hamburger Hafen. Viel diskutiert war auch die Huawei-Technik für den Aufbau der 5G-Netze. In Europa haben die letzten Jahre gezeigt, in welche Schwierigkeiten die Europäische Union und besonders Deutschland kommen kann, wenn die Abhängigkeiten zu groß sind. Der russische Angriffskrieg und zuvor schon die Lieferkettenprobleme haben die Verwundbarkeit der deutschen Industrie an dieser Stelle offengelegt.