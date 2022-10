Chinas mächtiger Xi Jinping: Was bedeutet seine Bestätigung im Amt für NRW?

Warum ist die Wiederwahl von Xi etwas Besonderes?

Alle fünf Jahre wird in China neu gewählt. Laut geltendem Gesetz durften Amtsinhaber bisher höchstens zwei aufeinander folgende Amtszeiten lang regieren. Xi Jinping war im November 2012 erstmals zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt worden - was gleichzeitig das Amt des Staatschefs bedeutet. 2017 wurde er ein zweites Mal gewählt - und 2023 wäre somit eigentlich Schluss gewesen für ihn.

Doch schon 2018 hatte der Nationale Volkskongress auf Xis Betreiben beschlossen, diese Regel zu kippen. Beobachter waren sich damals einig, dass Xi damit sicherstellen wollte, auch nach 2023 weiter regieren zu können, um seine Macht weiter auszubauen.

Was bedeutet die Entwicklung in China für die Wirtschaft in Deutschland und NRW?

Die Volksrepublik China gehört zu den wichtigsten Handelspartnern und Exportländern Deutschlands - auch Nordrhein-Westfalens. Noch im Oktober 2021 vermeldete das NRW-Wirtschaftsministerium ein Handelsvolumen mit China von rund 44 Milliarden Euro jährlich. Rund 1.200 chinesische Unternehmen seien hier ansässig, allein im vergangenen Jahr seien mehr als 40 neue Firmen hinzugekommen. "Zukunftsthemen" seien dabei vor allem die Bereiche Künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Smart Logistics und Biotechnologie.