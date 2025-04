Die 20 Kilometer vom Stadtgebiet entfernte Kerspetalsperre versorgt das komplette östliche Stadtgebiet von Wuppertal mit Trinkwasser, die Versorgungsleitung zu einem stadtnahen Wasserwerk hat die Stadt vor einigen Jahren sanieren lassen. Auch Solingen bezieht ein Drittel seines Trinkwassers aus der eigenen Sengbachtalsperre.

In der Eifel wurde nun gerade sogar eine länderübergreifende Versorgungsleitung zwischen der Oleftalsperre in NRW und der Riveris-Talsperre in Rheinland-Pfalz in Betrieb genommen. Wer bei Dürre genügend Wasser hat, gibt per KI-Steuerung automatisch Wasser an den Nachbarn ab.