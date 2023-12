Darts-WM startet: Woher der Hype kommt und was den Sport ausmacht

Im Alexandra Palace - kurz: "Ally Pally" - in London startet am Freitag die Darts- WM . Als erster Deutscher spielt am Sonntagabend der "Kölsche Jung" Florian Hempel. Insgesamt sind bei der Weltmeisterschaft fünf deutsche Spieler am Start - so viele wie noch nie. Neben Hempel sind das Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Gabriel Clemens.

Clemens zog bei der vergangenen WM überraschenderweise ins Halbfinale ein, was eine Art Darts-Fieber in Deutschland auslöste. Ein Viertel der rund 90.000 Tickets für die WM sind diesmal an Deutsche verkauft worden. Der oft belächelte "Kneipensport" entwickelt sich bei uns gerade zum absoluten Publikumsliebling.

Was macht den Dartsport aus?

Fast jeder Mensch kennt das Spiel. Entweder hat man selbst eine Scheibe im Keller hängen oder hat schon in der Kneipe zugeschaut, wie andere versuchen, mit gezielten Pfeilwürfen die schmalen Felder zu treffen. Die Regeln sind recht simpel: Man versucht, mit möglichst wenigen Versuchen eine bestimme Punktzahl zu erreichen. Selbst ohne Talent und Übung trifft man, mit etwas Glück, auch mal die Mitte ("Bullseye") oder erreicht sogar mit einem Wurf die höchste Punktzahl ("Triple 20").

Thomas Kientopf ist Darts-Abteilungsleiter beim SV Mauritz in Münster: Er spielt schon seit über 20 Jahren jeden Tag.

"Es ist eine der wenigen Sportarten, die so unvorhersehbar sind. Jedes Dartspiel kann innerhalb von Sekunden von der einen in die völlig andere Richtung laufen. Du hast alles in der eigenen Hand." Thomas Kientopf, Abteilungsleiter Darts beim SV Mauritz in Münster

Elmar Paulke ist Sportwissenschaftler, hat Bücher über Darts geschrieben - und kommentiert für das deutsche TV -Publikum seit Jahren die WM. Er sagt, die Stärke des Darts sei, dass man Profis habe, die authentisch und nachvollziehbar seien.

"Wenn ich Cristiano Ronaldo Fußball spielen sehe, weiß ich sofort, dass ich das nicht erreichen kann. Wenn ich aber auf der Bühne meinen Darts-Helden sehe, der gerade eine 180 geworfen hat, dann erinnere ich mich vielleicht an neulich, als ich das selbst im Keller mal geschafft habe." Elmar Paulke, Sportwissenschaftler und Darts-Experte

Wenn der Fan dann denke: Hey, das da oben könnte ja vielleicht auch ich sein, dann hätte man eine sehr hohe Identifikation. Das sei ein großes Plus des Sports.