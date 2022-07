Mehr Cybersicherheit: Nancy Faeser will Grundgesetzänderung

Bedrohungslage nimmt laut Behörden zu

Immer wieder warnen Behörden wie der Bundesverfassungsschutz oder das "Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" (BSI) vor erhöhten Bedrohungslagen, insbesondere durch russische Hacker-Kollektive.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) hat am Dienstag einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgestellt. In der "Cybersicherheitsagenda des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat" sind auf knapp 14 Seiten die Maßnahmen zusammengefasst. In Berlin hat die Bundesinnenministerin eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden versprochen.

So soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu einer Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden. Gestärkt werden sollen außerdem Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt.

Faeser schlägt Grundgesetzänderung vor

Nancy Faeser hat sogar eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen, um das ihrem Haus unterstellte BSI zur zentralen Koordinierungsstelle auszubauen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Grundrechtsänderungen, damit der Bund bei der Cyberabwehr mehr Rechte bekommt.

Die Verantwortung für Cybersicherheit liege aktuell noch bei den Ländern, argumentiert die Bundesinnenministerin. Das BSI könne da im Bedarfsfall immer nur Amtshilfe leisten. Die Bundesländer seien mit der Aufgabe langfristig aber "überfordert" . Das würde sich ändern, wenn die Befugnisse anders aussehen – dazu sei aber eine Grundgesetzänderung erforderlich. Beim BSI soll eine Plattform für den Austausch von Informationen zu Cyberangriffen entstehen.

Sinnvoll wäre zweifellos, das noch weiterzudenken: europaweit. Denn kritische Infrastruktur macht weder an Landesgrenzen, noch an Bundesgrenzen halt. Russische Angreifer haben häufig eine Destabilisierung ganz Europas zum Ziel. Das gilt vor allem für gezielte Desinformationskampagnen, die in der Regel europaweit erfolgen – und ebenfalls ins Visier genommen werden sollen.