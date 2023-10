Cyberattacken: So wollen sich Verwaltungen vor Hackern schützen

Hacker schickten Witten in die "analoge Steinzeit"

Das aktuelle Geschehen erinnert an einen Vorfall in Witten vor zwei Jahren. Dort gab es am 17. Oktober 2021 einen massiven Cyber-Angriff auf das Netzwerk der Stadt. Laut Stadtverwaltung " wurde das System damals über einen Zugang der Piratenfraktion " ausgespäht.

Für die Stadt war das damals eine " absolute Vollkatastrophe ", sagte die Stadtsprecherin Lena Kücük dem WDR. Über viele Wochen sei die Verwaltung in die " analoge Steinzeit " zurückversetzt worden. Anrufe und Emails kamen nicht an, auf wichtige Daten in der Pass- oder Führerscheinstelle gab es keinen Zugriff, Anliegen und Anträge von Bürgerinnen und Bürgern konnten nicht bearbeitet werden. Und schließlich tauchten auch noch sensible Daten von Personen aus Witten im Darknet auf. "Davon waren zum Glück nur wenige Menschen betroffen, die direkt benachrichtigt und gewarnt wurden ", so Kücük. Dennoch: Die Zufriedenheit und das Vertrauen der Bürgerschaft in die Kommune hätten dadurch natürlich gelitten.

Netze trennen, Firewall verbessern, Zwei-Faktor-Prüfung

Als Folge des Cyber-Angriffs hat man in Witten die Sicherheitsstruktur neu aufgestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und auch die lokalen Politikerinnen und Politiker müssen sich nun per "Zwei-Faktor-Authentifizierung" im System der Stadt anmelden, ähnlich, wie man es beim Online-Banking kennt. Zudem habe man eine " Netztrennung " im städtischen EDV-System installiert, sagte IT-Chef Christian Bleske. "Wir haben mehr oder weniger Gräben gezogen wie früher im Mittelalter. “ Man könne sich das städtische IT-System jetzt wie eine Ansammlung mehrerer Burgen vorstellen, die alle durch Mauern und Gräben geschützt seien. " Nur wenn wir bewusst an manchen Stellen die Zugbrücke runterlassen, können Informationen fließen ", so Bleske. Und auch die "Firewall" der Stadtverwaltung wurde durch eine deutlich leistungsfähigere ersetzt.

