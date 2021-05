Lauterbach im Interview: "Der Sommer wird gut sein"

WDR: Das RKI sieht die dritte Corona-Welle zwar als "abgebremst", weist aber darauf hin, dass die Infektionszahlen bei Menschen unter 60 und vor allem bei Kindern zunehmen. Wird dieser Trend zurzeit unterschätzt?

Lauterbach: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wenn die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen in den nächsten Wochen steigen sollten, könnte die dritte Welle wieder losgehen. Deshalb müssen wir da sehr vorsichtig sein.

Aber ich glaube, wir haben jetzt eine gute Kombination von Maßnahmen ergriffen: Durch die Notbremse haben wir verhindert, dass zu früh geöffnet wird; durch das doppelte Testen in den Schulen in Kombination mit Wechselunterricht haben wir eine Möglichkeit, zu verhindern, dass dort schlimmste Infektionsketten ausbrechen. Zusammen mit dem Testen in den Betrieben und den abendlichen Ausgangsbeschränkungen haben wir ein gutes Gesamtpaket am Start, das normalerweise reichen müsste, um die dritte Welle in den Griff zu bekommen.

WDR: Die NRW-Landesregierung lockert bereits ab Montag für vollständig Geimpfte und auch Genesene und greift damit einer bundesweiten Verordnung vor. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für diese Personen werden aber nicht aufgehoben. Wäre das nicht angebracht?

Lauterbach: Ich finde es falsch, dass sich hier erneut eine Landesregierung versucht, im Alleingang zu profilieren. Das ist zermürbend – die Menschen wollen einheitliche Regeln. Wir werden in dieser Woche im Bund die Rückgabe von Rechten an Geimpfte diskutieren und kommen dann mit einer guten Lösung, die durch Wissenschaftler und den gesamten politischen Sachverstand der Länder vorgetragen wird. Ich verstehe nicht, warum so knapp, bevor wir das tun, erneut eine Einzellösung probiert wird.