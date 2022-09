Krankenhäuser fürchten Krise im Herbst

" Alle anderen bekommen jetzt Unterstützung, nur die Krankenhäuser nicht ": Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW), zeichnete am Freitag eine düstere Perspektive für seine Branche. Zum einen erwarten die Krankenhäuser Richtung Herbst wieder eine Zunahme der Zahlen von Coronapatienten. Gleichzeitig seien die Aufschläge, die Krankenhäuser pro Coronapatient bekommen, aber Mitte des Jahres ausgelaufen. " Fast alle NRW-Kliniken sind bereits finanziell geschwächt ins zweite Halbjahr gestartet" , sagte Morell.

Hinzu kämen jetzt noch die explodierenden Gaspreise. So rechne beispielsweise das Elisabeth Krankenhaus in Herne mit einer Steigerung seiner Energiekosten von 5,2 Millionen in diesem Jahr auf 18,2 Millionen in 2023. Die Gasrechnung des Klinikums Oberberg werden von 948.000 auf 8,3 Millionen Euro steigen. Auch Dienstleister wie Wäschereien oder Lebensmittellieferanten hätten ihre Preise enorm erhöht. Die Krankenhäuser aber könnten diese Preissteigerungen nicht weitergeben.