Razzia gegen Organisiertes Verbrechen: Clankriminalität in NRW

Auch wenn bei der aktuellen Razzia Clan-Angehörige wohl nur eine Nebenrolle spielen: Al-Zein ist ein Name, der im Zusammenhang mit Ermittlungen im kriminellen Milieu immer wieder fällt. Aktuell stehen einige Angehörige der Großfamilie mit türkisch-libanesischen Wurzeln in Düsseldorf vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Villa in Leverkusen mit Geldern vom Jobcenter finanziert zu haben.

Welche Straftaten werden Clans vorgeworfen? Wie viele Großfamilien fallen durch Verbindungen zur Organisierten Kriminalität auf? Und wie geht die Polizei gegen solche Strukturen vor? Fragen und Antworten.