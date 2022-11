"Cell Broadcast": So funktioniert das neue Warnsystem

Wenn Sie ein Handy besitzen, dann sollten Sie in den kommenden Tagen eine Nachricht mit Infos über das neue Katastrophenwarnsystem "Cell Broadcast" bekommen. Getestet werden soll das neue Warnsystem erst am 8. Dezember - dann ist nämlich der nächste offizielle Warntag.

"Cell Broadcast" bietet Warnungen vor Unwetter, Feuer, Flut und anderen Katastrophen. Rettungsleitstellen können damit ihre Warnmeldungen unkompliziert und zeitnah an alle Mobilfunkgeräte in betroffenen Regionen verschicken. Anders als bisher muss keine App wie Katwarn oder NINA installiert sein, um die Warnungen zu bekommen. Es ist auch keine Registrierung erforderlich. Ein eingeschaltetes Gerät im Mobilfunknetz reicht aus.

Für "Cell Broadcast" ist keine App nötig – auch kein Smartphone