Abends kurz nach halb sieben in der Arnsberger Altstadt. Alle Geschäfte sind geschlossen. Mit einer Ausnahme: Eine Gruppe Frauen lässt sich für zweieinhalb Stunden in die Buchhandlung einschließen. Viel Zeit zum Stöbern und Austauschen. In der Ecke steht ein Tisch mit Wein, Wasser und Knabbereien.

Das Angebot „Einschließen und genießen“ gibt es auch in Soest und Schmallenberg. Es kommt gut an.

„Wir gewinnen dadurch neue Gäste, neues Publikum und es sichert uns Umsatz, den wir brauchen.“ Sonja Vieth, Inhaberin einer Buchhandlung in Arnsberg

Book-Tok-Lesetreff

Auch das Team einer Schmallenberger Buchhandlung bietet solche Abende an. Dazu noch Bildungsbuchlesungen in einem Café, Büchertische in Kitas und Book-Tok-Lesetreffs. Dabei diskutieren bis zu 15 junge Frauen über Bücher, die bei TikTok empfohlen wurden. Sogar eine Lesenacht haben die jungen Frauen gemacht, in der Buchhandlung übernachtet und die ganze Nacht durchgelesen.

Um Menschen an die Buchhandlung zu binden, ein Ort kultureller Begegnung zu sein, organisieren Sonja Vieth und ihr Team in Arnsberg Lesungen und bieten ein Bücher-Abo: Dabei bekommen Kunden regelmäßig ein individuell ausgewähltes Buch. Nach dem Motto: Wir vor Ort kennen deine Lesevorlieben.

Buch-Abo ganz individuell

In einem Regal stehen die Buchempfehlungen des Teams. Darunter sind viele Titel abseits des Mainstreams: „Wir brauchen natürlich einen Fitzek oder andere Bestseller-Autoren, die so von der Ladentheke runtergekauft werden. Aber unser Markenzeichen ist auch, dass wir unsere eigenen Bestseller machen. Das ist unsere Nische.“

In der Arnsberger Buchhandlung ist der Abend in der Buchhandlung für die Frauengruppe fast vorbei. Jede der sieben kauft etwas. Buchhändlerin Vieth: „Wir merken, dass diese besonderen Sachen gut angenommen werden. Das wächst immer mehr.“

Über dieses Thema berichtet der WDR am 23.04.2025 auch im WDR 2 Südwestfalen.