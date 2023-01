Terrorverdacht in Castrop-Rauxel: Was wir bisher wissen

Bruder wohl nur zufällig in der Wohnung

Der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Holger Heming sagte am Sonntag, es werde noch geprüft, ob der Mann tatsächlich im Zusammenhang mit den Vorwürfen stehe. Auch, ob der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird, war demnach am Sonntagvormittag noch nicht entschieden. Laut Gesetz ist für diese Prüfung bis Ende des auf die Festnahme folgenden Tages Zeit.

Festnahme in Unterhose

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Bruder sich nur zufällig in der Wohnung aufgehalten hatte. Nach Erkenntnissen der Deutschen Presseagentur (DPA) sei er der Polizei zwar zuvor bekannt gewesen, allerdings nicht im Zusammenhang mit islamistischem Terror. Ob er in die mutmaßlichen Anschlagspläne eingeweiht war, stehe noch nicht fest. Die Männer sollen sich beide seit 2015 in Deutschland aufhalten.

Kein Hinweis auf Beteiligung Irans

Zu weiteren Details hielt sich Oberstaatsanwalt Heming am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst bedeckt. Nur so viel: Der Iraner stehe bislang im Verdacht, eine " schwere staatsgefährdende Gewalttat" geplant zu haben, indem er sich Stoffe besorgt haben soll, mit denen solch ein Anschlag möglich ist. Zu einem möglichen Motiv und Hintergründen könne er im Moment keine weiteren Aussagen machen, so Heming. Hinweise darauf, dass die möglichen Vorhaben des Mannes " im Zusammenhang mit staatlichen iranischen Behörden" stehen könnte, habe man nicht.

In der Wohnung seien weder der vermutete Giftstoff Rizin noch irgendwelche Spuren davon gefunden worden. Die Ermittler hätten aber Beweismittel sichergestellt - unter anderem elektronische Speichermedien -, die nun ausgewertet würden.