Cannabis-Legalisierung: Lauterbach legt Entwurf vor

20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum erlaubt

So sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Maximal 20 bis 30 Gramm " Genusscannabis " zum Eigenkonsum soll man künftig kaufen und besitzen dürfen.

Auch Eigenanbau soll legal sein

Verkauft werden sollen die Produkte in " lizenzierten Fachgeschäften ", die erst ab 18 Jahren betreten werden dürfen - ähnlich wie die "Coffeeshops" in den Niederlanden. Einen Versandhandel soll es zunächst nicht geben.

Es sollen Produkte zum Rauchen und Inhalieren und zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen zum Verkauf zugelassen werden. Sogenannte Edibles, also etwa Kekse oder Süßigkeiten mit Cannabis, zunächst nicht.

Auch der private Anbau soll in begrenztem Umfang erlaubt werden. Jede volljährige Person soll maximal " drei weibliche blühende Pflanzen " besitzen dürfen.

Verkauf in Apotheken? Apotheker-Verband ist dagegen

Eventuell soll es auch Angebote in Apotheken geben. Allerdings hat sich die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker aufgrund der Gesundheitsgefahren eindeutig gegen die Legalisierung ausgesprochen. Zudem wird eine " Wettbewerbssituation mit rein kommerziellen Anbietern " kritisch gesehen, sagte der Verbandschef Thomas Preis der "Rheinischen Post".

Staat erhofft sich Einnahmen durch "Cannabissteuer"