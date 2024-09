Der Rhein fließt auch an Monheim vorbei. Neben der kleinen, aber feinen Altstadt mit Biergarten, Restaurants und Café und einen Steinwurf vom Fluss entfernt gibt es einen Schützenplatz. Wenn dort kein Festzelt zum Feiern steht, ist der Schützenplatz ein großer Parkplatz, umgeben von großen alten Bäumen. Parken ist laut Stadt Monheim auch über Nacht erlaubt und gratis. Tagsüber gibt es eine Toilette auf dem Spielplatz. Dieser Platz ist auch etwas für Menschen, die gerne Wandern. Die Stadt Monheim weist mehrere Routen aus, unter anderem durch den Rheinbogen und die Urdenbacher Kämpe. Zu sehen gibt es alte Streuobstwiesen, Wasserlandschaften, seltene Feuchtwiesen und verwunschene Auenwälder.

Wer bis zur Dämmerung im Landschaftspark Duisburg-Nord bleib, erlebt ein faszinierendes Lichtspektakel. Dahinter steckt Jonathan Parks, der war auch Lichtdesigner von Stars wie Pink Floyd oder Tina Turner. Wer danach keine Lust hat, nach Hause zu fahren, darf auch bleiben. " Streng genommen gibt es keinen Wohnmobilstellplatz im Landschaftspark, sondern nur eine einzelne sogenannte Entsorgungsstation, in der neben der Entsorgung des Bord-WC's auch noch Strom und Wasser aufgenommen werden können ", schreibt der Landschaftspark Duisburg-Nord auf seiner Website. " Auf unserem Besucherparkplatz an der Emscherstraße lassen wir es ansonsten zu, dass autarke Wohnmobile - auf eigene Gefahr - dort auch über Nacht stehen ." Eine Reservierung ist hier nicht möglich.

Wo: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg-Meiderich.

Kosten: kostenfrei

Noch wichtig: max. 1 bis 2 Nächte; eine Reservierung sowie ein Daueranschluss für Wasser, Abwasser und Strom ist ebenfalls nicht möglich; Frischwasser: 20 ct = 15l, 50 ct = 40l, 1€ = 80l, Strom: 1€ pro Stunde, Grau- und Schwarzwasser (keine Bodensenke vorhanden): 50 ct

An der Wasserski-Seilbahn in Paderborn kann man nicht nur Wasserski fahren und wakeboarden. Es gibt auch Stellplätze am See, auf denen Wassersportler über Nacht stehen dürfen. Früh aufstehen lohnt sich. Früh morgens ist das Wasser noch schön glatt - und wenn in den nächsten Wochen das Wasser wärmer sein sollte, als die Luft am Morgen der steigt Frühnebel in die Luft.

Wo: Sander Str. 160, 33106 Paderborn

Kosten: 12 Euro pro Person; wer direkt am See stehen will, zahlt 10 Euro zusätzlich; inklusive Strom

Noch wichtig: Restaurant direkt an der Seilbahn

Entspannen mit Blick auf den See - das geht auf den 15 Stellplätzen, die die Stadt Warendorf am Emssee anbietet. Hier über Nacht zu stehen ist gratis und das ganze Jahr über möglich.

Wo: Sassenberger Straße 26, 48231 Warendorf

Kosten: gratis

Noch wichtig: Stromanschlüssen, Ver- und Entsorgung

Direkt am Kaisergarten in Oberhausen gibt es einen Reisemobil-Stellplatz. Im Kaisergarten gibt es einen Streichelzoo, Minigolf und die "Slinky Springs to Fame" - eine ganz besondere Fußgängerbrücke über den Rhein-Herne-Kanal (Foto). Der Fußweg durch den Park zum Gasometer dauert 25 Minuten. Wer shoppen möchte, kann zum CentrO rüberlaufen. Auch eine Radtour zum tanzenden Strommast, einem beliebten Fotomotiv, lohnt sich oder zur Zeche Sterkrade.

Wo: Am Kaisergarten 30, 46049 Oberhausen

Kosten: 35 Euro pro Nacht

Noch wichtig: Strom optional; je nach Wochentag und Saison ist es besser, vorab zu buchen