NRW sitzt draußen: Mehr Außengastronomie in den Städten

Platzmangel in Großstädten

Das ist aber nicht überall möglich. Ein Sprecher der Stadt Düsseldorf sagt, dass der Raum in der Großstadt knapp sei. "Es kann nur selten zu Terrassenerweiterungen kommen." Auch in Dortmund ist die Außengastronomie nicht so stark gewachsen, wie in anderen Städten. Gleiches gilt für Bielefeld. Eine Stadtsprecherin sagt, dass sich die Fläche nicht sehr vergrößert, da die Betriebe "in der Regel schon das Maximum nutzen“.