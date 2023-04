Michelin-Sterne in NRW

Viele der 53 Sterne-Restaurants in NRW finden sich im Rheinland, vor allem in Düsseldorf und Köln. Doch auch außerhalb der größeren Städte warten Gastronomen mit Sternen auf. Und auch in Paderborn, Münster, Dortmund, Essen, Dorsten oder Haltern am See lässt sich dinieren.

Die Preis-Einordnung des Michelin-Guide liegt in NRW für 42 der 53 Restaurants bei €€€€, also super teuer, was laut Guide Michelin übersetzt " ein wenig Wahnsinn " bedeutet. Insgesamt zehn Restaurants werden mit €€€ ausgewiesen, was für " ein besonderer Anlass " steht.

Wieviel man für Sterneküche zahlen muss

Nur ein Restaurant ist günstiger, hat die Preis-Einordnung €€, was wiederum " sich etwas gönnen " bedeutet, und zwar das Restaurant "maiBeck" im Kölner Rheinauhafen. Es hat einen Stern. Das Restaurant veröffentlicht keine aktuelle Speisekarte, da die Gerichte ständig wechseln.

Unter der Kategorie der "besonderen Anlässe" (€€€) findet sich zum Beispiel das 1-Sterne-Restaurant "Zur Post" in Odenthal. Kleinere Menüs von drei Gängen sind hier für 69 Euro zu haben. Bestellbar ist das Menü am Mittwoch- und Donnerstagabend sowie am Sonntagmittag. Getränke kommen dann noch hinzu.

Sterne-Restaurants in Duisburg und Velbert

Im "Mod" in Duisburg liegt ein 4-Gänge-Menü beispielsweise bei 89 Euro. Auf den Tisch kommen dann unter anderem Zander und Nordseekrabbe, Rotkohlbrot und Kalbsbacke. Wer einen Hauptgang genießen will, ist mit rund 40 Euro dabei. Dazu gibt es eine alkoholfreie oder eine "Weinbegleitung", die mit vier Gläsern jeweils bei rund 40 Euro liegt.

Im "Haus Stemberg" in Velbert liegen Hauptgerichte à la Carte zwischen 30 und 60 Euro. Für etwa 30 Euro gibt es beispielsweise "Kotelette vom Freilandschwein", dazu Salatbeilage und Pommes - oder Königsberger Klopse, dazu Kaperncreme, Rote Bete, Brokkoli und Kartoffelpüree.

Vier Mal zwei Sterne in NRW

Das Restaurant "Rosin" von Frank Rosin in Dorsten hat zwei Sterne

Gerade einmal vier Restaurants in NRW haben eine Auszeichnung von zwei Sternen erhalten. Das Le Moissonnier und das Ox & Klee in Köln, das Vendôme in Bergisch Gladbach und das Rosin von TV-Koch Frank Rosin in Dorsten. Dort kostet ein 3-Gänge-Menü 99 Euro. Auf der Speisekarte steht zum Beispiel Müritz Lamm, Rote Bete, Blumenkohl und Kaviarkartoffel.

Wie Michelin-Sterne vergeben werden

Michelin-Sterne werden für folgende Kriterien vergeben: Beste Produktqualität, Know-how des Küchenchefs, Originalität der Gerichte und die Beständigkeit der Kritierien - sowohl auf Dauer als auch über die gesamte Speisekarte hinweg. Das Ambiente, Stil und Ausstattung des Restaurants hat auf die Vergabe keinen Einfluss, heißt es. Ebenso wenig der Service. Aber: Es gibt neben den Michelin-Sternen weitere Auszeichnungen, zum Beispiel den grünen Stern für Nachhaltigkeit, Auszeichnungen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und für besondere Leistungen des Service-Teams.

Wer die Sterne bekommt, wird auf den "Sternkonferenzen" beschlossen. Vorab gehen die "Inspektoren" des Guide Michelin mehrfach, zu verschiedenen Zeiten, in den Restaurants essen. Sie bleiben dabei anonym. Ein Koch, der einen Michelin-Stern erhalten hat, nennt sich dann auch gerne Stern-Koch, wie zum Beispiel Frank Rosin oder Alfons Schuhbeck.

Ein Ratgeber für Autofahrer

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste "Guide Michelin" 1910, damals aber noch " den Herren Automobilisten " gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Er sollte Autofahrern dabei helfen, ihre Reiserouten mit gutem Essen zu optimieren.

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Neben dem "Guide Michelin" erscheint auch der Restaurantführer "Gault&Millau" regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.