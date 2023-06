Vizekanzler Habeck: Umfragehoch der AfD nicht "handlungsleitend"

Dass die AfD im jüngsten ARD Deutschland-Trend mit einem Wähleranteil von 18 Prozent kopfauf mit der SPD hinter der Union (29 Prozent) zur zweitstärksten Kraft in Deutschland avanciert ist, ist dem Vizekanzler der Grünen zwar ein Dorn im Auge. Das habe aber keinen Einfluss auf der politischen Handlungsebene, sagte er am Abend in Düsseldorf.

Entscheidend sei, die Probleme zu lösen

" Wir sind nicht im Bundestagswahlkampf. Die Umfragen sind nicht schön, aber auch nicht zentral handlungsleitend ", sagte Habeck im WDR in der Aktuellen Stunde.

Handelnsleitend ist, dass wir die Probleme gelöst bekommen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in der Aktuellen Stunde