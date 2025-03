WEITERE NACHRICHTEN

Sondierungen gehen weiter • Heute früh geht es zwischen Union und SPD weiter mit den Sondierungsgesprächen. Am Vorabend soll über Themen wie Rente und Bürgergeld gesprochen worden sein - nach Angaben von Parteisprechern verliefen die Gespräche in konstruktiver Atmosphäre. Strittig könnte das Thema Abweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen beziehungsweise Grenzschließungen werden. Spätestens bis Sonntag sollen die Sondierungsgespräche jedoch abgeschlossen sein, denn bereits am Montag soll in den Parteigremien die Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen fallen.

Internationaler Frauentag • Zum Weltfrauentag gibt es heute weltweit Veranstaltungen, Demos und Konferenzen. Organisationen nutzen den Tag, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das UN -Kinderhilfswerk Unicef beispielsweise fordert mehr Rechte für Mädchen ein. 30 Jahre nach der Verabschiedung der sogenannten Pekinger Erklärung zur Gleichstellung der Geschlechter würden trotz großer Fortschritte Millionen Mädchen weltweit in vielen Bereichen benachteiligt, so Unicef. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beklagt den gesunkenen Frauenanteil im neu gewählten Bundestag. Er liegt nun knapp unter einem Drittel. Gleichstellung sei kein " Luxusproblem ", so Steinmeier.

Zugang zu Satellitenbildern gestoppt • Die Ukraine kann nicht mehr auf US-Satellitenbilder zugreifen. Der Zugang sei unterbrochen worden, erklärten die US-Behörden. Die Satellitenbilder sind für die ukrainische Armee von großer Bedeutung: Die Aufnahmen werden genutzt, um russische Truppenbewegungen zu beobachten und Schäden nach Luftangriffen festzustellen. Gleichzeitig drohte Trump Russland wegen andauernder Angriffe auf die Ukraine nun mit Sanktionen und Zöllen. Ob Trump die Drohungen wahr macht, ist unklar.

E-Patientenakte könnte später kommen • Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht davon aus, dass sich die Einführung der elektronischen Patientenakte über den April hinaus weiter verzögert. Verbandschef Gassen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in den Testregionen fehle in der Hälfte der beteiligten Praxen noch immer die nötige Software. Außerdem gebe es Sicherheitslücken. Die Patientenakte wird seit Januar in Franken, Hamburg und in Teilen von Nordrhein-Westfalen getestet.

Neue Pilgersprechstunde in Köln

Beratungsangebot für Pilger • Im Kölner Domforum gibt es ab heute jeden zweiten Samstag eine kostenlose Pilgersprechstunde. Erfahrene Pilger geben Tipps zur Routenplanung, zur richtigen Ausrüstung oder zur körperlichen Vorbereitung. Denn viele unterschätzen die körperliche Belastung oder nehmen viel zu viel Gepäck mit - Anfängerfehler, die durch die Beratung vermieden werden sollen. Gleichzeitig sollen die Sprechstunden den Pilgern helfen, die in Köln ankommen und zum Beispiel auf der Suche nach einer günstigen Übernachtungsmöglichkeit sind.

Chagall-Ausstellung eröffnet in Münster

Große Chagall-Schau in Münster • Das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag. Zum Auftakt zeigt das Haus ab heute eine große Chagall-Ausstellung mit über 120 Werken. Die Ausstellung präsentiert Gemälde, Zeichnungen, Skizzen und Grafiken von Marc Chagall aus über 40 Jahren seines Schaffens. Dabei gibt es viel Neues zu sehen: Meret Meyer, die Enkelin von Chagall, hat dem Picasso-Museum zum Geburtstag 300 Werke aus Chagalls Nachlass geschenkt.