Zwar seien die Parteien in der Vergangenheit nie zimperlich miteinander umgegangen, doch diese Plenar-Debatte sei anders gewesen, so Habeck. Dabei zog er einen Vergleich mit den USA : " Es gibt zwei Lager, die nicht mehr miteinander gesprächsfähig sind und die sich nur noch mit moralischen Vorwürfen überziehen, und zwar innerhalb der Demokraten. Ich muss noch atmen. Das ist jetzt nicht ein Moment, über den ich so einfach hinweggehen kann, weil es auch mein politisches Projekt so sehr infrage stellt. "

Aus demokratischer Sicht müsse es Differenzen bei Sachfragen geben, aus denen bestenfalls " ein demokratischer Konsens " resultiere. Dies sei bei den Abstimmungen zur Migrationspolitik aber nicht der Fall gewesen.

"Wie immer Mehrheiten entstehen und wie immer man zu einzelnen Sachfragen steht: Demokraten arbeiten nicht mit Rechtsradikalen zusammen. Und das kann nicht aufgeweicht werden." Robert Habeck, Grünen-Spitzenkandidat

Dem Unions-Vorsitzenden Merz warf Habeck in diesem Zusammenhang " Erpressung " vor, weshalb ein Bündnis in der demokratischen Mitte gescheitert sei: " Die Bedingung dafür ist, dass man die Pistole von der Brust genommen bekommt. Also wenn das nicht klappt, wenn ihr nicht so wollt wie ich es will, dann stimme ich halt mit der AfD. Das ist ja keine Gesprächs- oder Verhandlungssituation, die irgendwie akzeptabel ist. "

Habeck schließt Koalition mit Union nicht aus

Trotz des Streits mit der Union um Kanzlerkandidat Merz schloss Habeck eine Koalition der Grünen mit CDU / CSU nicht kategorisch aus. Grundsätzlich müssten Demokraten nach der Wahl gesprächsfähig bleiben, sagte er im WDR-Interview, schränkte aber ein:

"Nicht zu den Bedingungen einer Erpressungssituation, mit der AfD zu schaffen. Das muss zurückgenommen werden (…). Und wir dürfen nicht einen Wortbruch zur Grundlage von Verabredungen machen. Auch das muss klargestellt werden." Robert Habeck, Grünen-Spitzenkandidat

Die Union sei " größer als Friedrich Merz und die Leute um ihn herum. Das sind ja sehr viele kritische Stimmen ", so Habeck, der die Frage aufwarf: " Wer möchte eigentlich einen Bundeskanzler haben, der schon als Oppositionspolitiker sein Wort nicht hält? "

Seinem Konkurrenten Merz warf er einen dreifachen Bruch vor: einen Wortbruch, einen Bruch mit der Geschichte der deutschen Demokratie, nicht mit Rechtsradikalen zusammenzuarbeiten, und den Bruch mit der politischen Kultur.

