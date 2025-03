Wallrath pilgert schon lange und kann auf seine ganz eigenen Erfahrungen zurückgreifen - gemeinsam mit seiner Frau ist er schon dreimal nach Santiago de Compostela gepilgert, und das immer auf unterschiedlichen Routen.

Ein typischer Anfängerfehler, erzählt Wallrath, ist, sich zu überschätzen. Viele planen Etappen, die an einem Tag gut machbar scheinen - doch spätestens am dritten oder vierten Tag merken sie, dass sie sich übernommen haben.

Mit der Sprechstunde wollen die Macher Pilger mit verschiedenen Hintergründen erreichen

Wallrath rät, mit 17 Kilometer pro Tag zu beginnen - je nach Höhenlage - und sich dann kontinuierlich auf 20 Kilometer, 22 Kilometer und sich schließlich auf 25 Kilometer zu steigern.

Beratung auch für ankommende Pilger

Doch die Sprechstunden richten sich nicht nur an Pilger, die ihre Reise in Köln beginnen. Sie sollen auch jene unterstützen, die in der Stadt ankommen - sei es bei der Suche nach einer günstigen Übernachtung oder bei der Entscheidung, wie es weitergeht. Denn Köln ist ein bedeutender Wallfahrtsort, ob als Zwischenstation oder als Endziel. Viele Pilger zieht es zu den Gebeinen der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom.

Pilgersegen soll Kraft schenken

Neben der neuen Pilgersprechstunde gibt es weiteres neues Angebot für Pilger in Köln. Immer am sechsten im Monat - wegen des 6. Januar - können Pilger am Schrein der Heiligen Drei Könige den Pilgersegen empfangen.

Ein Pilger-Abzeichen

Dafür genügt es, sich nach der Messe zu melden und anzugeben, dass man sich auf Pilgerschaft befindet oder eine Wallfahrt startet, erklärt Domdechant Robert Kleine.

Ein Zimmer frei? Übernachtungen in Köln gesucht

Die Vermittlung von Obdach ist ein weiteres Ziel der neuen Pilgersprechstunde. In Köln werden dringend Menschen gesucht, die Pilgern eine Unterkunft anbieten können - denn viele reisen mit knappem Budget.

Doch wer befürchtet, dass das alte Gäste- oder Kinderzimmer nicht ausreicht, kann beruhigt sein. " Touristen fordern, Pilger nehmen hin ", sagt Norbert Wallrath scherzhaft. Die allermeisten bleiben sowieso nur für eine Nacht und sind mit einem einfachen Bett und Zugang zu Sanitäranlagen zufrieden.

Wer sich vorstellen kann, sein leeres Zimmer zur Verfügung zu stellen, kann sich beim Domforum in Köln melden.