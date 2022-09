BGH bestätigt Urteil gegen Hassprediger Abu Walaa

Der Mammutprozess gegen den irakischen Hassprediger und drei weitere Männer hatte 3,5 Jahre gedauert. Nach Überzeugung der OLG -Richter hatten sie junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen radikalisiert und für den "Islamischen Staat" nach Syrien und in den Irak in den Kampf geschickt.