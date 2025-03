Die Vorbereitungen für den diesjährigen Japantag in Düsseldorf sind laut Veranstalter D.Live bereits in vollem Gange. Zu dem Großevent im Mai werden jedes Jahr rund 600.000 Besucher erwartet.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Event-Flächen entlang der Rheinuferpromenade ausgeweitet worden. Die Besucher konnten sich erstmals auf dem Unteren Rheinwerft in einem sogenannten Ninja-Parcours mit Springen, Klettern und Balancieren probieren.

Erweitertes Rahmenprogramm geplant

Projektleiterin Kim Dorn

D.live will jetzt vor allem das Rahmenprogramm auf mehrere Tage erweitern. " Bisher hat man am Japantag ja kaum die Möglichkeit, das umfassende Angebot wirklich wahrzunehmen ", sagt die zuständige D.Live-Projektleiterin Kim Dorn.

Man wolle das Großevent "inhaltlich stärken" und die vielen städtischen und japanischen Kulturinstitutionen stärker mit einbinden: Der japanische Garten im Nordpark feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, das Goethe-Museum habe etwa ein Programm entwickelt, das Goethe mit Japan verbindet. Und auch der Einzelhandel wolle sich in der Woche des Japantags mit vielen kleineren Events beteiligen, erzählt Dorn.

Museen und Clubs Teil des Events

In der ganzen Stadt sind zahlreiche Events und Aktivitäten geplant - wie spezielle Ausstellungen, Führungen und Workshops zu japanischer Kunst, Geschichte und Kultur in Museen und Galerien. Auch Düsseldorfer Clubs wollen sich beteiligen, um die Musik und die moderne japanische Popkultur zu feiern.

Mit dieser Erweiterung wolle man " der ganzen Stadt zeigen, dass Japanwoche ist ", so Dorn. Das Ganze sei natürlich aufwändiger in der Organisation, viele Ideen habe man aber bereits vorher gesammelt und seien auch von den Einrichtungen selbst gekommen.

Japanische J-Rock-Band als Highlight

Die japanische J-Rock-Band "ReaL"

Als Highlight-Gruppe soll die japanische J-Rock-Band "ReaL" am Japantag auf der Hauptbühne auf dem Burgplatz auftreten. Die Band ist unter anderem mit Anime-Titelsongs für Serien wie "Gintama" und "Pokémon" in ihrer Heimat und in diesem Jahr das erste Mal mit einem Live-Show außerhalb Japans unterwegs.

Um solche Bands überhaupt nach Düsseldorf holen zu können, profitieren die Veranstalter von ihren guten Verbindungen in die große japanische Community in der Stadt. " Das japanische Kulturinstitut hat für uns den Markt in Japan im Blick und hilft uns einzuschätzen, was sind gerade Trends und macht uns Vorschläge ", erklärt Dorn. Der geplante Aufritt der J-Rock-Band wird ihr erster überhaupt in Deutschland sein.

Quellen:



D.Live

WDR-Interview mit Projektleiterin Kim Dorn

Über das Thema berichten wir am 27.03.2025 auch im Radio auf WDR2 und im WDR Fernsehen in der Lokalzeit aus Düsseldorf, 19.30 Uhr.