Wie sich der klassische Buchhandel durch die Corona-Krise kämpft

Wie durch die Corona-Krise kommen: diese Frage hat sich Buchhändlerin Doris Graß aus Bonn in den vergangenen Monaten häufig gestellt: " Wenn man erst ein halbes Jahr geöffnet hat, denkt man sich schon: das könnte anders laufen. Gerade weil niemand genau wusste, wie lange dauern die Ladenschließungen an." Die Lösung: ein Lieferservice mit dem Rad. 20-30 Kilometer am Tag haben sie und ihr Partner täglich zurückgelegt, um Kunden nicht zu verlieren.

The Art of Books Geschäft in Bonn

Doris Graß ist aber zuversichtlich. Viele Kunden hätten sie gezielt unterstützt: " Es sind viele Gutscheine gekauft worden in der Zeit und ich würde sagen, das ist auch ein Zeichen der Solidarität mit dem örtlichen Buchhandel. "

Umsatzeinbruch im März und April

Trotzdem hat die Buchbranche mit schweren Umsatzeinbußen zu kämpfen. Vor allem die Ladenschließungen haben ein Minus in den Kassen hinterlassen. Im Zeitraum vom 23. März bis zum 19. April lag der Umsatz um 65,7 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums, so die Zahlen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.