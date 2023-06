In Duisburg hat sich auf dem Lohheider See am Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann war auf einem Stand-up-Paddleboard unterwegs. Nach Angaben der Feuerwehr fiel er in den See und kam nicht mehr an die Wasseroberfläche. Augenzeugen hatten den Vorfall beobachtet und Hilfe gerufen.

Die Einsatzkräfte suchten mehrere Stunden mit Booten, Hubschraubern und Tauchern nach dem Vermissten. Gegen 21 Uhr wurde der Mann schließlich geborgen. Der Notarzt stellte den Tod fest.