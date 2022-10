Brand im Teheraner Evin-Gefängnis

Das Feuer in dem Gefängnis sei am Samstag nach einem Streit zwischen Gefangenen ausgebrochen, die dort in einer Näherei arbeiteten, hatte der Gouverneur von Teheran, Mohsen Mansouri, am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Mindestens vier Gefangene seien ums Leben gekommen, 61 weitere Menschen seien verletzt.

Das Evin-Gefängnis im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran gilt landesweit als der Ort für Misshandlung und Folter besonders von politischen Gefangenen. In den vergangenen vier Wochen sind dort offenbar auch viele Demonstranten inhaftiert worden, die an den systemkritischen Protesten auf den Straßen iranischer Städte teilgenommen hatten.

In einem von der iranischen Menschenrechtsorganisation IHR geposteten Tweet waren am Samstagabend Straßen voller hupender Autos zu sehen. Das Hupen gilt seit Tagen als Solidaritätsbekundung mit den Protestierenden. Medien berichteten über hunderte Menschen, die am Samstagabend zum Gefängnis gelaufen seien, darunter viele Angehörige der dort Inhaftierten.

Die iranischen Behörden hätten immer wieder ihre Nichtachtung gegenüber dem menschlichen Leben gezeigt, sagte der Direktor des Zentrums für Menschenrechte im Iran (CHRI), Hadi Ghaemi, am Samstagabend. "Wir sind extrem besorgt darüber, dass Gefangene in diesem Moment getötet werden könnten."