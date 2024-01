Wo fliegt das Pannen-Flugzeug von Boeing?

Es muss ein großer Schreck für die Passagiere gewesen sein: Kurz nach dem Start in Portland an der US -Westküste ist bei einem Boeing-Flugzeug der Baureihe 737 Max 9 ein Kabinenteil samt Fenster abgerissen. In der Wand klaffte danach ein großes Loch. Ein Passagier wurde wegen des plötzlichen Druckabfalls leicht verletzt. Das Flugzeug musste notlanden.

Experte: Elf Flugzeuge Boeing 737 Max 9 in Europa unterwegs

Flugzeuge des betroffenen Typs fliegen vor allem in den USA in den Flotten von United Airlines und Alaska Airlines. Die amerikanische Luftfahrtbehörde hat angeordnet, dass sie kontrolliert werden müssen. Aber auch in Europa sind einige Boeing 737 Max 9 unterwegs. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt sprach im Interview mit dem WDR von elf Flugzeugen.

"Wobei ich nicht weiß, wie viele von ihnen diese spezielle Konfiguration mit der geschlossenen Notfalltür haben." Heinrich Großbongardt, Luftfahrtexperte

Bei dem Vorfall in den USA soll es um ein Wandteil gegangen sein, das anstelle einer nicht benötigten Notausgang-Tür eingebaut wurde.