Blitzermarathon: In NRW wird ab Montag eine Woche lang geblitzt

Mit den Gedanken woanders, in Eile, spät dran ... plötzlich ein greller Lichtblitz und es ist passiert. Hand auf's Herz: Die meisten Menschen mit Auto sind wohl schon einmal geblitzt worden. Und wer ab Montag nicht besonders aufmerksam ist und sich nicht an die Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsvorgaben hält, dem könnte genau das wieder passieren. Denn in NRW findet die ganze Woche ein Blitzermarathon statt. Also - Fuß vom Gas.