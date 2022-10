Erneuerbaren-Verband fordert Pflicht zur Biotonne

" Bioabfall ist ein Rohstoff, der viel zu wenig genutzt wird ", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW ( LEE ), Reiner Priggen, am Dienstag in Coesfeld. Ein Sechstel des Erdgases, das zuletzt in Deutschlands Gaskraftwerken für die Stromerzseugung verbrannt wurde, könne durch Biogas ersetzt werden. Derzeit sei der Anteil deutlich niedriger.