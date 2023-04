Berichte: Bundesweiter Bahnstreik am Freitag

Stand: 18.04.2023, 18:22 Uhr

Wer am Freitag mit der Bahn fahren will, muss sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft EVG will zu Streiks bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen aufrufen.