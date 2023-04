Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst: Schlichter legen Einigungsempfehlung vor

Warum überhaupt eine Schlichtungskommission?

Verdi und der Beamtenbund hatten die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen Ende März in dritter Runde für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber hatten daraufhin die Schlichtung angerufen.

Wer ist die Schlichtungskommission und wie setzt sie sich zusammen?

Die Schlichtungskommission besteht aus 24 Mitgliedern und ist paritätisch mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern besetzt. Die Kommission tagte an einem geheim gehaltenen Ort. Bund und Kommunen beriefen den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt ( CDU ) zum Schlichter, die Gewerkschaften den Bremer Verwaltungswissenschaftler und Fachmann für öffentliches Tarifrecht, Hans-Henning Lühr.

Was bedeutet die Schlichtungsempfehlung für die Tarifverhandlungen?

Nach WDR -Informationen wurde die Empfehlung nicht einstimmig beschlossen. " Das heißt, der vorgeschlagene Kompromiss ist wackelig und wird nicht allen passen ", sagt Frank-Christian Starke von der WDR-Wirtschaftsredaktion.

Durch den Schlichterspruch wird nun der Druck auf die Tarifparteien erhöht, eine Einigung zu finden. Dennoch ist ein Schiedsspruch nur eine Empfehlung. Die Verhandlungen könnten trotzdem erneut scheitern.

Wie geht es nun weiter?

Die Tarifparteien wollten sich am Samstag zunächst nicht zu der Schlichtungsempfehlung äußern. Ob sie umgesetzt wird, darüber beraten Gewerkschaften, Bund und Kommunen am 22. April in Potsdam. Scheitert eine Einigung, könnten die Gewerkschaften Urabstimmungen und unbefristete Streiks einleiten. Das heißt: Busfahrerinnen, Straßenbahnfahrer, Müllwerker, Erzieherinnen & Co. könnten erneut ihre Arbeit niederlegen.