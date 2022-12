Vor 125 Jahren geraubt: Köln will Benin-Bronzen zurückgeben

Der Kölner Stadtrat hat am Donnerstag die Rückgabe von 92 Benin-Bronzen aus der Sammlung des Rautenstrauch-Joest-Museums an Nigeria beschlossen. Drei Werke sollen auf Wunsch der nigerianischen Partner noch im Dezember zurückgegeben werden. Weitere 52 Arbeiten sollen ab 2023 nach und nach an Nigeria zurückgeführt werden.