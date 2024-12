" Waffen und Munition für die Ukraine " forderte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in einer glühenden Rede am Donnerstagabend in Mönchengladbach. Dabei bezeichnete er Russland als die " größte und unmittelbarste Bedrohung " für die Sicherheit Deutschlands und des gesamten Westens. Kremlchef Wladimir Putin agiere " mit offener Aggression, neoimperialer Gewalt und hybrider Kriegsführung ".

Die Ukraine brauche dagegen " die entschlossene Unterstützung des Westens" , nur Frieden durch Stärke weise " das kriegslüsterne Russland in seine Schranken ". Forderungen nach einem Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und einem schnellen Friedensschluss mit Russland bezeichnete Gauck als " Erzählungen, die vom Geist der Unterwerfung infiziert sind und sich trefflich in die russische Staatspropaganda einfügen" . Wer heute für Besonnenheit plädiere, müsse später "unter Umständen einen viel höheren Preis bezahlen".

" Gerechtfertigte Gewalt "

Ja, es stimme: " Weitere Waffenlieferungen verlängern das Töten ", räumte der ehemalige Pastor ein. Aber: " Waffen der Verteidiger sind gerechtfertigte Gewalt. " Auch, wenn dabei Menschen sterben würden. Ohne Waffen gegen Hitler, sagte Gauck an die " lieben Deutschen " gewandt, würde über ganz Europa heute "die Hakenkreuzfahne wehen" .

Mönchengladbachs OB Felix Heinrich, Joachim Gauck, Ministerpräsident Wüst (v.l.)

Gauck war nach Mönchengladbach gekommen, um dort den "Benediktpreis" entgegenzunehmen - laut Begründung für " seinen Einsatz für Recht, Freiheit und Demokratie ". " Gerade in diesen, viele Menschen verunsichernden Krisenzeiten " melde sich der evangelische Theologe als " unabhängige, erfahrene Stimme besonnen und bürgernah zu Wort und vermittle Zuversicht und Mut ".