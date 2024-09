Bundesweit Störungen im Bahnverkehr

Bei allen Zügen, die nach Frankfurt fahren oder von dort abfahren, kommt es zu den massiven Störungen und damit zum Stillstand der Züge - und das wirkt sich wiederum auf den Bahnverkehr in der gesamten Mitte Deutschlands und auch darüber hinaus aus. Der Grund: Züge mit Ziel Frankfurt müssen auch außerhalb des Störungsbereich stehen bleiben.

In NRW stauen sich etwa schon am Düsseldorfer Hauptbahnhof die Züge und blockieren so andere Regionalzüge, die an sich normal fahren könnten. Nach Informationen eines WDR -Reporters kommt man von dort aus nicht mehr in den Süden.

Noch unklar wie lange Störung anhält

Die Deutsche Bahn selbst teilt bislang nur mit, dass der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands wegen einer technischen Störung derzeit massiv beeinträchtigt sei. "Züge im betroffenen Bereich warten die Störung an Bahnhöfen ab. Unsere Spezialist:innen arbeiten unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung" , so die Bahn. Wie lange die Störung anhält, könne man jetzt noch nicht sagen.

Auch am Kölner Hauptbahnhof fangen die Züge nach WDR-Informationen allmählich an, sich zu stauen.

Unsere Quellen: