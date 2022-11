Schweres Zugunglück bei Gifhorn: Strecke nach Berlin gesperrt

Stand: 17.11.2022, 10:03 Uhr

Im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen sind am Morgen zwei Güterzüge kollidiert. Die Auswirkungen merken Bahnfahrer auch in NRW: Auf der Strecke nach Berlin gibt es lange Verspätungen.