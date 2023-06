Bauarbeiten: Bahn sperrt Strecken in den Sommerferien

Bochum, Essen, Dortmund - auch im Ruhrgebiet wird gebaut

Im Ruhrgebiet arbeitet die Bahn vom 30. Juni bis 26. Juli auf der Strecke zwischen Bochum und Essen. Dort investiert die Deutsche Bahn rund 4,7 Millionen Euro in neue Gleise. Das hat Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Betroffen sind unter anderem die Linien RE6 (RRX, National Express), RE16 und RB40 . Zudem halten die meisten Fernzüge während der Bauarbeiten nicht in Bochum.

Züge der Linie RE6 werden zwischen Dortmund Hbf und Essen Hbf umgeleitet. Die Halte in Bochum enfallen. Ersatzweise halten die Züge in Herne und Gelsenkirchen Hbf .

Auf der Linie RE16 fahren Schnellbusse im Schienenersatzverkehr zwischen den Hauptbahnhöfen Hagen und Essen - ohne Zwischenhalte.

Für Züge der Linie RB40 setzt die Bahn zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf ersatzweise Busse mit allen Halten.

Fernverkehr: Züge in/aus Richtung München sowie in/aus Richtung Gera/Dresden halten vorübergehend nicht in Bochum.

Streckensperrungen zwischen Dortmund und Schwerte

Kräftig gebaut wird auch zwischen Dortmund und Schwerte (Ruhr). Die Strecke wird vom 22. Juni bis zum 31. Juli gesperrt. Davon betroffen sind die Linien RE57 und RB53 . Neben Baumaßnahmen an Gleisen und Weichen soll nach Angaben der Bahn auch der barrierefreie Ausbau des Dortmunder Bahnhofs Aplerbeck-Süd vorangetrieben werden.

Rheine - Osnabrück: Investitionen in marode Infrastruktur

Im Münsterland wird vom 23. Juni bis 5. August die Strecke zwischen Rheine und Osnabrück für Bauarbeiten beansprucht. Dort seien Arbeiten an Gleisen, Weichen, Brücken, an einem Bahnhof und einem Stellwerk geplant. Betroffen sind die Linien RE60 , RB61 und einzelne Fernzüge. Die zwischen Berlin und Amsterdam verkehrenden IC-Züge werden zwischen Rheine und Osnabrück mit Halt in Münster umgeleitet. Der Halt in Ibbenbüren entfällt nach Angaben der Bahn.

Die Fahrplanänderungen seien alle in den Online-Auskunftssystemen eingepflegt, teilte die Bahn mit. Fahrgäste sollten sich dort auch kurz vor Fahrtantritt noch einmal informieren, wie genau sie ans Ziel kommen.