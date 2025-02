Die kleine Anouk sitzt auf der Rutsche im Café und traut sich nicht. Aber ein knapper Meter ist für ein 15 Monate altes Mädchen auch hoch. Mama Celina kniet vor der Holzrutsche und hilft. Die beiden sind seit etwa einem Jahr Stammgäste im Café. „Es ist einfach schön an einen Ort zu kommen, an dem ich als Mama einfach in Austausch und Kontakt mit anderen Müttern komme“ , sagt Celina, „und die Kinder einfach spielen können.“

Ich merke, es ist schön, an einen Ort zu kommen, wo ich nicht so isoliert bin in meiner Mamarolle. Celina, Mutter

Von Montag bis Samstag ist das Café Krümelreich in Witten geöffnet. Jeder darf kommen und so lange bleiben, wie die Kinder wollen. Es gibt keinen Eintritt, keinen Mindestverzehr und niemand schaut schief, wenn es bei einem Getränk bleibt.

In dem Café geht es nicht um Umsatz, sondern um die Stärkung von Familien mit Kindern mit und ohne Behinderung.

Inklusion bedeutet im Café Krümelreich: Menschen mit und ohne Behinderung treffen sich hier. Ob sie hier arbeiten oder als große oder kleine Gäste zum Spielen kommen, zum sich Austauschen oder um sich zu stärken. "Stärkung im Familienalltag" - eines der Ziele des Teams hier im Café.

Zusammen und miteinander

Zwischen Küche und Theke pendelt Monique Schüler. Sie war eine der Initiatorinnen des Cafés und ist jetzt die Leiterin. Außer ihr arbeiten noch zwei Halbtagskräfte, Ehrenamtliche und Mitarbeitende einer Behindertenwerkstatt hier. Auch Monique Schüler geht es nicht in erster Linie um Umsatz, sondern darum dass Menschen zusammen und miteinander in Kontakt kommen.

Café funktioniert nur mit Fördergeldern

Monique Schüler, die Leiterin des Cafés

Das Café in der Stadtgalerie Witten gibt es seit Sommer 2022. Betrieben wird es vom Verein "Meisterwerk Mensch", das Geld stammt aus einem Innovationstopf der evangelischen Kirche in Witten. Die Gelder waren von Anfang auf drei Jahren beschränkt. Die sind jetzt um und deshalb geht es im Café Krümelreich nicht weiter. Dorit Remmert ist im Trägerverein verantwortlich und sagt, dass sich das Café nicht selber tragen könne. Zumindest nicht so wie es jetzt ist und einen reinen Wirtschaftsbetrieb wolle sie nicht. Deshalb sei im Juli Schluss.

Es sei denn es findet sich ein neuer Träger, der Geld bereit stellt oder das Café selber übernimmt und im Sinne der Initiatorinnen weiterführt.

Über das Thema berichten wir am 28.02.2025 auch in der WDR Lokalzeit aus Dortmund um 19:30 Uhr.