Weniger Rechte bei Verspätung für Bahnkunden

Weniger Zeit für das Fahrgastrechte Formular

Damit Bahnkunden zu ihrem Recht kommen, müssen sie nach ihrer verspäteten Reise ein sogenanntes Fahrgastrechteformular an die Bahn senden. Das geht, indem sie sich das Fahrgastrechteformular selbst ausdrucken, ausfüllen und einsenden. Das geht inzwischen aber auch digital, zum Beispiel in der App der Deutschen Bahn, dem DB Navigator.

Dieses Fahrgastrechteformular müssen Bahnkunden in Zukunft aber schon nach spätestens drei Monaten nach der Reise einschicken. Bislang hatten sie ein Jahr Zeit. Durch die neue EU-Verordnung ist diese Frist jetzt kürzer.

Bessere Fahrradmitnahme und Erleichterungen für Menschen mit Behinderung

Die neue EU Verordnung bringt aber auch Verbesserungen für Bahnkunden, die zum Beispiel ihr Fahrrad mit in einen Zug nehmen wollen. In Zukunft soll es auch in Fernzügen eine Mindestanzahl an Fahrradstellplätzen geben. Dann können Fahrräder auch im ICE mitfahren.

Und Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können sich in Zukunft kurzfristiger bei der Bahn melden, um ihre Bahnreise zu organisieren.

