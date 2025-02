Erst Mitte November war die millionenschwere neue Sporthalle am Märkischen Gymnasium in Wattenscheid fertiggestellt worden. Beim Sport-Unterricht folgte aber schnell die Ernüchertung. Die Schüler klagten über Orientierungslosigkeit und Schwindel.

Der Grund: Die schwarz-weißen Lammellen im Zebra-Look an den Wänden in der Turnhalle. Die optischen irritationen seien erst beim ersten Betreten der Halle aufgefallen, so Tim Pohlmann, sportpolitischer Sprecher der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft UWG.

Ein weiteres Problem der Wände ist, dass die Körbe und Netze in der Halle kaum zu erkennen gewesen seien, berichtet Sportausschuss-Mitglied Pohlmann. Seine Vermutung: dem Architekten habe die sportfachliche Beratung gefehlt.

Teurer Umbau in den nächsten Wochen

Die neue Sporthalle von außen

Die Stadt reagiert jetzt. Ab Anfang März wird die Halle wieder umgebaut. Der Plan: Die Latten werden farblich einheitlich an die verschiedenen Wände der Halle ummontiert. Die schwarzen Latten kommen an eine Seite, die hellen an die andere. In den Osterferien werden die einzelnen Teile dann nochmal neu lackiert, so ein Stadtsprecher aus Bochum. Die Kosten für den Umbau sollen bei rund 48.000 Euro liegen.

Die neue Sporthalle in Wattenscheid soll den Sportunterricht für die vier großen Schulen im Stadtteil gewährleisten. Das Hellweg-Gymnasium, das Märkisches Gymnasium, die Sibylla-Merian-Gesamtschule und die Pestalozzi-Realschule haben sich 2013 in Kooperation mit dem Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum zusammen und sind seitdem als "Sportschule NRW" anerkannt.