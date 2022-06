"Künftig wieder die Uhr nach der Bahn stellen": Wie realistisch ist das?

Bei der Deutschen Bahn herrscht Sanierungsstau - darin sind sich alle einig. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) will das Problem jetzt zur "Chefsache" machen, wie er am Mittwoch erklärte. Die Bahn solle wieder leistungsfähiger werden - und pünktlicher. Ein "Hochleistungsnetz" soll kommen. Was ist konkret geplant? Und welche Kritik gibt es daran? Fragen und Antworten.

"Hochleistungsnetz" geplant: Was hat Wissing genau vor?

Ab 2024 sollen besonders beanspruchte Streckenabschnitte im Bahn-Netz zu einem "Hochleistungsnetz" ausgebaut werden. Konkret geht es dabei laut Deutscher Bahn um etwa zehn Prozent des Gesamt-Netzes, also rund 3.500 Kilometer - diese Abschnitte seien bereits heute zu 125 Prozent ausgelastet. Und die Zahl der belasteten Strecken nehme deutlich zu.

Wissing will also nicht nur das Schienennetz sanieren, sondern einige Hochleistungskorridore mit "erstklassigen Ausstattungsstandard" bauen lassen.

Kann man dann "wieder die Uhr nach der Bahn stellen" ?

"Ich möchte, dass man künftig wieder die Uhr nach der Bahn stellen kann. Da müssen wir hin" , sagte Verkehrsminister Wissing in den Tagesthemen:

In der Tat würde die Bahn wohl wieder pünktlicher als bisher sein, wenn sich auf besonders belasteten Strecken weniger Züge in die Quere kommen. Das schätzt auch Dirk Flege, Geschäftsführer des Vereins Allianz pro Schiene, gegenüber dem WDR so ein: "Ja wir glauben, dass das in Zukunft wieder möglich ist - vielleicht aber noch nicht direkt morgen." Wie man zu diesem Ziel gelangt, da haben Wissing und Flege jedoch unterschiedliche Vorstellungen.

Was ist die größte Kritik an Wissings Bahn-Sanierungsplan?