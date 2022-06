"Vorne hui, hinten pfui" - Verkehrsexperte sieht Bahn in Schieflage

Es sind schwere Vorwürfe, die der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim erhebt. Der emeritierte Professor sieht die Deutsche Bahn in einer Schieflage: " Vorne hui und hinten pfui ", sagte Monheim dem WDR . Der Konzern sonne sich " zu oft in teuren Prestigevorhaben " wie etwa das Projekt Stuttgart 21. Dafür werde " die Fläche extrem vernachlässigt ". Womit er meint: Im bundesweiten Schienennetz der Bahn werde viel zu wenig getan, um es in Stand zu halten.

Stichwort Sanierungsstau: Davon hatte unlängst auch Bahn-Vorstandschef Richard Lutz gesprochen. Reisende müssten sich deshalb auf längere Sperrungen für Baustellen und Umleitungen einstellen. In hoch belasteten Bahn-Korridoren sollten deshalb ab 2024 Bauvorhaben gebündelt abgearbeitet werden. Konkrete Vorhaben nannte Lutz noch nicht.

Video starten, abbrechen mit Escape Wirklich Bahn-Land? Deutschland im Jahrzehnt der Schiene Planet Wissen. . 58:49 Min. . UT . Verfügbar bis 07.09.2026. ARD-alpha.

Schon in der Vergangenheit Unglücke auf eingleisigen Strecken

Verkehrswissenschaftler Monheim ist eine Sache ganz besonders ein Dorn im Auge: Im Bahnverkehr gibt es immer noch eingleisige Streckenführungen. So wie auf der Strecke zwischen Garmisch und München, auf der es am vergangenen Freitag zu einem schweren Unglück mit fünf Toten und mehreren Dutzend Verletzten gekommen ist. Was genau zu diesem schweren Zugunglück geführt hat, ist noch unklar. Aber schon in der Vergangenheit - im Februar 2022, im Mai 2018 und im Februar 2016 - passierten auf eingleisigen Bahnstrecken in Bayern Zugunglücke. Wobei es unterschiedliche Ursachen und keine kausalen Zusammenhänge gab.